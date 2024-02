Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Cehe, Petr Pavel, un general de armata care a activat in cadrul NATO, considera ca Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru o posibila victorie a lui Donald Trump la alegerile prezidentiale in SUA si pentru posibile schimbari pe care o revenire a acestuia la Casa Alba…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat vineri ce mesaj le transmite Guvernul Romaniei cetațenilor, dupa ce șeful armatei Regatului Unit și liderul PPE Manfred Weber au vorbit recent despre nevoia de pregatire pentru un eventual razboi cu Rusia, relateza News.ro.„Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- De-a lungul generațiilor, Marea Britanie a experimentat o perioada indelungata de pace, luand adesea aceasta stare de normalitate drept ceva garantat. Cu toate acestea, recentul avertisment din partea unui general britanic de rang inalt cu privire la o posibila confruntare militara cu Rusia au adus…

- Fostul prim-ministru susține fostul președinte al SUA inainte de alegeri, spunand ca „nu va renunța la ucraineni”. Boris Johnson a adaugat ca intoarcerea lui Trump la Casa Alba ar putea fi „ceea ce are nevoie lumea”. Potrivit b1tv.ro , in rubrica saptamanala Daily Mail, fostul premier a susținut ca,…

- Premierul olandez Mark este marele favorit la succesiunea lui Jens Stoltenberg in frunta NATO, insa unele țari est-europene nu-i susțin candidatura, scrie Bloomberg.Statele care susțin candidatura premierului olandez Mark Rutte au lucrat in culise pentru a se asigura ca aceasta cursa va fi incheiata…

- Aproape jumatate din populatia lumii – cam 49%, potrivit calculelor AFP – va fi chemata la urne in 2024. In jur de 30 de tari – inclusiv Romania – isi vor alege presedintele. Asta in timp ce scrutine parlamentare sunt programate in aproximativ 20 de țari. Aceste alegeri vor avea loc intr-un context…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat impotriva oricarei interferente straine in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din martie 2024, care vor avea loc pe fundalul conflictului din Ucraina si a represiunii impotriva opozitiei, transmite AFP. „Orice ingerinta in afacerile interne ale…

- Premierul Romaniei Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, la Washington, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, caruia i-a multumit pentru ajutorul acordat in recuperarea romanilor aflati in Fasia Gaza. Ciolacu a spus ca Romania a fost și va fi alaturi de Ucraina pana cand o sa obțina victoria impotriva…