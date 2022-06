Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a fost prins de paznicul unui magazin din comuna Selimbar in timp ce incerca sa plece de la cumparaturi cu produse in valoare de 52 de lei pe care nu le achitase. Agentul, care lucra in Sibiu și se afla in timpul liber, este acuzat de furt, a anuntat joi seara purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- BARBAȚI DIN ARGEȘ, BANUIȚI DE FURT CALIFICAT,ARESTAȚI PREVENTIV Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliției Rurala Ramnicu Valcea, subsupravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. La data…

- Femeia era imobilizata la pat, iar cea care a sesizat politia a fost fiica ei. "Pe data de 23 aprilie 2022, agentii din cadrul Sectiei III de Politie Rurala Popricani au fost sesizati despre faptul ca o femeie a fost violata de un barbat necunoscut. In urma cercetarilor efectuate de politisti a fost…

- Ieri, 13 aprilie 2022, in urma cercetarilor efectuate intru-un dosar penal inregistrat la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus, fața de un tanar de 18 ani din Repedea a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore, fiind depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul…

- In ziua de 04 martie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furtcalificat, și au reținut un minor de 16 ani, din Babana. Din cercetari s-a stabilit ca, in…