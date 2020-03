Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la Serviciul Rutier al Poliției Județene Buzau a provocat duminica dimineața un cumplit accident de circulație, in urma caruia atat el, cat și o tanara care il insoțea au ajuns in stare foarte grava la spitalul din Buzau. Accidentul s-a produs dupa ce inspectorul Bogdan Soare de la Poliția…

- Traficul auto pe DN1B s-a desfașurat cu restricții, duminica dimineața, la intersecție cu DJ205. Potrivit Poliției, in timp ce conducea mașina pe direcția Pietroasele-Buzau, un barbat de 33 de ani din Buzau a intrat in coliziune pe fondul neacordarii de prioritate cu o duba care circula pe DN1B dinspre…

- UPDATE Un polițist buzoian de la Serviciul Rutier s-ar fi aflat la volanul unui BMW implicat in accidentul de duminica dimineața de pe DN1B. Ofițerul de Poliție nu a acordat prioritate la patrunderea de pe drum secundar pe șoseaua naționala Buzau – Ploiești unei dube de marfa. In urma impactului, pasagera…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta seara, la Moșnița Veche, aproape de Timișoara. O femeie care se afla la volanul unui autoturism a ajuns la spital in urma impactului cu o mașina al carei șofer nu a acordat prioritate. The post Femeie la spital dupa un accident la Moșnița Veche. Un șofer nu…

- O tanara de 28 de ani din Targu-Jiu a fost ranita miercuri de un șofer de 90 de ani din București, care nu a acordat prioritate intr-o intersecție din apropierea Coloanei Infinitului, scrie Mediafax.ro.Potrivit Inspectoratului Județean dePoliție Gorj, accidentul a avut loc pe Calea București, din orașul…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Suceava au organizat o actiune in cadrul careia si-au propus depistarea pietonilor care traverseaza neregulamentar si a conducatorilor auto care nu acorda prioritate de trecere pietonilor angajati in traversarea strazii prin locuri special amenajate. ...

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier in Turda: Tanar din Alba ranit dupa ce alt șofer nu i-a acordat prioritate ACCIDENT rutier in Turda: Tanar din Alba ranit dupa ce alt șofer nu i-a acordat prioritate Un accident rutier, a avut loc duminica seara in jurul orei 20.00, pe Strada Campiei, din Turda. Tanarul…

- UPDATE: Accidentul s-ar fi produs din cauza neacordarii de prioritate. O soferita care conducea autoturismul marca Renault nu a acordat prioritate si a intrat intr-un autoturism marca Volkswagen! In urma impactului, autoturismul in care se afla soferita, alaturi de doi copii, s-a rasturnat. Din fericire,…