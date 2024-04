Stiri pe aceeasi tema

- Apar declarații ale tanarului care a provocat accidentul tragic de la 2 Mai, in urma caruia doi studenți și-au pierdut viața. Vlad Pascu a vorbit dupa tragedia care a indoliat familiile celor doua victime și a cutremurat o țara intreaga. Tanarul șofer care a provocat accidentul dramatic de august anul…

- Dupa mai bine de jumatate de an de inchisoare, șoferul care a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri este de nerecunoscut. In spațiul public au aparut noi imagini cu Vlad Pascu. Autorul accidentului din stațiunea 2 Mai are un look nou, pare o alta persoana. Noi imagini cu șoferul care a ucis […]…

- Decizie la Curtea de Apel Alba: Șoferul care a ucis patru spanioli intr-un accident rutier, condamnat la 10 ani de inchisoare Ion Sporici, șoferul care a provocat un grav accident rutier in Sibiu și-a aflat pedeapsa finala la Curtea de Apel Alba Iulia. Este vorba despre șoferul care a provocat un accident…

- Un alt accident rutier a avut loc in aceasta seara in Cluj-Napoca, accidentul fiind provocat de un șofer rupt de beat care nu a respectat distanța regulamentara. Din primele informații, se pare ca un șofer nu a respectat distanța regulamentara, lovind un autoturism in spate. Șoferul cu autoturismul…

- Vlad Pascu a adus argumente neașteptate in fața instanței, in ultima incercare de a se elibera din inchisoare. Șoferul drogat a vrut sa ii convinga pe judecatori sa il elibereze din inchisoare. Iata ce le-a spus șoferul drogat din 2 Mai judecatorilor despre motivul accidentului!

- Pe data de 19 august 2023, la ora 05:20, Vlad Pascu a lovit in plin cu o viteza de 150 km/h un grup format din 8 tineri, care se deplasau pe marginea drumului. Doi dintre ei au murit, in timp ce alți trei au suferit leziuni ce au necesitat tratament medical pe o perioada cuprinsa intre 4 și 70 de zile.…

- Șoferul care a produs accidentul mortal de marți din localitatea Dumbrava a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru ca se afla la volan deși permisul de conducerea ii era suspendat. Acum magistrații au dispus plasarea acestuia in arest la domiciliu! Polițiștii clujeni l-au reținut pentru 24…

- Politistii au stabilit ca soferul care a provocat accidentul rutier de la Mihail Kogalniceanu, in judetul Constanta, marti seara, nu avea permis de conducere, iar acesta si un pasager au murit dupa ce au intrat intr-un TIR, potrivit news.roReprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta…