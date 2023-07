Stiri pe aceeasi tema

- Era 6 dimineața, o zi ce parea liniștita. Samir se pregatea sa iasa in teren, cand in fața sediului Poliției a vazut un barbat care plangea la propriu. -Ce ați pațit? -Va rog din suflet sa ma ajutați! M-am nenorocit! Samir l-a vazut foarte bulversat și l-a rugat sa ii dea detalii. -Am pierdut borseta…

