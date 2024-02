Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect de ordonanța inițiat pe 25 ianuarie de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene , romanii care au primit carduri de energie si au achizitionat lemne de foc vor putea incasa, in numerar, banii ramasi pe acestea.„Beneficiari care pana la data intrarii in vigoare a prezentei…

- Un barbat din București, care pierdut la pacanele, a facut un scandal monstru intr-un sat din județul Galați. Impreuna cu cei doi fii, a amenințat o angajata, a spart aparatele și a furat 35.000 de lei

- Un barbat de 92 de ani din Australia a incercat sa-și dea in judecata fiica, susținand ca aceasta l-a constrans sa-i dea aproape o treime din caștigul sau la loterie, relateaza Business Insider.

- Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor este infractiune si se pedepseste cu inchisoarea Conform legii, aveti obligatia de a preda un bun gasit autoritatilor sau celui care l a pierdut in termen de maxim 10 zile Potrivit IPJ Bistrita Nasaud, la data de 16 ianuarie a.c., in urma investigatiilor…

- Poliția Romana a fost sesizata cu privire la existența unor noi modalitați de comitere a fraudelor cu investiții, prin care indivizii sau entitațile necinstite promit investitorilor potențiali oportunitați de investiții extrem de profitabile, dar care, in realitate, nu exista sau sunt inșelatoare.

- Un vrancean, condamnat chiar recent intr-un dosar de trafic de persoane la inchisoare cu executare, a primit o noua sentința, dupa ce a fost acuzat de lovire. Victima acestuia, un barbat care canta la diverse evenimente – lautar, mai pe ințelesul tuturor, pe care inculpatul, impreuna cu o tanara de…

- Incident grav langa o școala din București. Un copil de 12 ani a fost atacat cu un cuțit, in drum spre cursuri, de un barbat care a incercat sa-i fure banii. Atacatorul nu a fost prins. Poliția inca il cauta.

- Barbat din Alba, trimis in judecata dupa ce furat peste 27.000 de lei de la locul de munca. A jucat toți banii la pacanele Barbat din Alba, trimis in judecata dupa ce furat peste 27.000 de lei de la locul de munca. A jucat toți banii la pacanele Judecatoria Aiud a dispus inceperea judecații in cazul…