Un poliţist beat criţă a bătut crunt un bătrân Scandal uriaș la Iași in care e implicat un polițist. Ieri dupa amiaza, un agent de la secția 4 din oraș a luat la bataie un vecin de bloc pentru ca acesta, un batran de 70 de ani, ar fi indraznit sa lucreze in gradina blocului fara sa-i ceara voie. Mai grav, spun vecinii care […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

