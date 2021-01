Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii doljeni au aplicat amenzi persoanelor care au participat la o nunta in Coțofenii din Fața, intre doi minori de 12 și 15 ani. Barbatul care a organizat evenimentul s-a ales cu o amenda de 10.000 de lei. In plus, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.…

- Polițiștii doljeni au dispus, miercuri, reținerea a trei minori din Craiova. Aceștia sunt acuzați ca au spart doua magazine din comuna Podari, din care au furat țigari și bani. Prejudiciul total este de aproape 15.000 de lei, susțin oamenii legii. Potrivit oamenilor legii, un magazin din comuna doljeana…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara, emise pe numele unor persoane banuite de nerespectarea prevederilor articolului 37 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

- Polițiștii și jandarmii stau zi și noapte in strada, verificand respectarea masurilor impuse de carantinarea municipiului. Azi-noapte, cațiva taximetriști și voluntari au imparțit cafea și ceai fierbinte oamenilor legii aflați la datorie. Carantinarea municipiului și restricțiile nocturne impuse de…

- Zeci de persoane au participat, duminica, la o inmormantare in Lugoj, județul Timiș, asta deși localitatea este in carantina. Cortegiul funerar a fost insoțit și de lautari, iar oamenii nu au respectat distanțarea sociala. Polițiștii au dat amezni in valoare de 16.000 de lei, scrie Opinia Timișoarei.Inmormantarea…

- Polițiștii bistrițeni au intocmit ieri doua dosare penale pentru infracțiunea de lovire și alte violențe. In ambele cazuri, bataușii au fost din localitatea Sarata. CE au facut: Doi barbați din Sarata s-au ales ieri cu dosare penale pentru lovire și alte violențe. Unul ar fi batut un tanar, pe o strada…

- Politistii doljeni au intervenit, in acesta dimineata, la un accident produs pe DN 65, pe raza localitatii Pielesti. Oamenii legii au stabilit ca o soferita de 38 de ani a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat pe sosea. Reprezentantii IPJ Dolj spun ca, din fericire, accidentul s-a soldat numai…

- Un barbat din Braila a primit o amenda de 500 de lei de la oamenii legii fiindca și-a facut singur o trecere de pietoni. Polițiștii l-au amendat pe barbat cu o amenda de 500 de lei de la oamenii legii fiindca și-a trasat cu o vopsea albastra o trecere pentru pietoni pe o strada din oraș. El a fost sancționat…