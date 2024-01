Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Vrancea este cercetat penal dupa ce a furat si distrus sistemele GPS de pe autospeciale ca sa nu mai fie urmarit de sefii lui. „La data de 15 ianuarie a.c., s-a constatat lipsa a trei sisteme GPS montate pe autospeciale aparținand IPJ Vrancea, sisteme care sunt operaționale din luna…

- Pompierii intervin, joi, cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins doua vagoane de tren dezafectate, in zona de triaj dintre Gara Basarab si Podul Grant. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajari mari de fum. Au fost alertate 7 autospeciale de stingere cu apa…

- UPDATE: In urma cu puțin timp, luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat. In urma intervenției, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari. Știre inițiala: Este alerta in Capitala. Un barbat a amenințat o femeie cu moartea,…

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman a anunțat, sambata, ca a dispus demararea de verificari interne dupa ce un sef din Poliția municipala Alexandria a fost vazut urcand la volan cel mai probabil in stare de ebrietate, clatinandu-se in timp ce se indrepta catre autoturism.…

- Un barbat din Sri Lanka, urmarit international dupa o crima comisa la Bucuresti, in 1991, a fost prins in Germania. El a fost dat in urmarire in anul 2013, fiind condamnat la 19 ani de inchisoare. Victima, ucisa intr-un apartament din Capitala, a fost infasurata intr-un covior, iar trupul aruncat in…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca…

- Președintele Klaus Iohannis iși continua turneul african alaturi de soția sa, Carmen Iohannis. Aflat in Tanzania, președintele Klaus Iohannis a participat la o petrecere la hotelul din Dar es Salaam. Potrivit unor surse locale, președintele Romaniei s-a intalnit la Hyatt Zanzibar cu romani tineri, frumoși…

- Un avocat din București a fugit de polițiști dupa ce a fost oprit in trafic, fiind urmarit pe strazile Capitalei. El a fost scos cu greu din mașina, oamenii legii constatand ca acesta era baut. „La data de 30.10.2023 in jurul orei 17.30, echipajul Brigazii Rutiere a efectuat semnal de oprire autoturismului…