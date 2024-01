Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost lovita mortal de trenul Brașov - Budapesta, vineri seara, la ieșirea din gara Sancraieni catre Miercurea Ciuc.Potivit ISU Harghita, o persoana a fost lovita de tren, la ieșirea din gara Sancraieni catre Miercurea Ciuc, potrivit mediafax. La fața locului au intervenit pompierii…

- Un grav accident feroviar a avut loc in judetul Harghita. O persoana a fost lovita de tren, la iesirea din gara Sancraieni catre Miercurea Ciuc, potrivit ISU Harghita. La fata locului s au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului Miercurea Ciuc cu o autospeciala de stingere, pentru asigurarea…

- Pompierii aradeni au fost solicitați la un incendiu izbucnit la o casa din Gai, de pe strada Codrului, iar conform primelor informații, o persoana ar... The post Incendiu in Gai! O persoana a murit in flacarile care au mistuit casa appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din harghita au fost sesizati cu privire la un accident rutier ce a avut loc pe malul raului Tarnava. Un autoturism a cazut in raul Tarnava, la iesire din Feliceni spre Cristuru Secuiesc. La locul evenimentului s au deplasat pompierii Detasamentului…

- O persoana a murit și alte patru au fost ranite in urma unui accident produs vineri pe DN 73 in județul Argeș.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane accidentul a avut loc pe DN 73 Pitești-Brașov, in apropierea localitații Țițești din județul Argeș, conform News.ro.…

- O persoana a decedat astazi, in urma unui accident feroviar, fiind accidenta de trenul Regio ce circula pe direcția Cluj Napoca – Bistrița. „Pompierii de la Detașamentul Dej intervin la un accident feroviar petrecut intre Gherla și Livada. Echipajele au gasit la fața locului un barbat care prezinta…