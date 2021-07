Un studiu amplu a concluzionat ca persoanele care sufera de afecțiuni cardiace cronice trebuie sa știe ca un consum saptamanal limitat de alcool ii poate ajuta sa previna infarctul, accidentul vascular cerebral, angina sau chiar moartea timpurie. Concluziile studiului nu se aplica populației generale, ci persoanelor care au un istoric de afecțiuni cardiovasculare, avertizeaza Emmanuela […] The post Un pic de alcool ii ajuta pe cardiaci sa evite infarctul first appeared on Ziarul National .