- Sanatatea noastra este fereastra spre viața traita cu ințelepciune și dragoste. In medicina, sanatatea este un succes dupa ce pacientul poate sa spuna o poveste fara povara vreunei boli. Pentru fiecare afecțiune este un specialist care deține știința pentru a ne trata la nevoie. Personalul Spitalului…

- In lumea gradinaritului, magia este adesea ascunsa in ingredientele obișnuite din bucataria noastra. Daca ești iubitor de plante și visezi ca prietenii tai verzi sa creasca excesiv, avem secretul perfect pentru tine. Este vorba de ingredientul banal din bucatarie care iti ajuta plantele sa creasca mai…

- Vreme indelungata, cercetatorii au acceptat ideea ca, odata cu inaintarea in varsta, creierul uman iși pierde capacitatea de a genera neuroni.Cu toate acestea, studiile științifice din ultimele decenii au infirmat aceasta concepție, evidențiind faptul ca neurogeneza – formarea noilor neuroni ...

- Creierul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului uman. Sanatatea lui poate fi ținuta sub control cu ajutorul alimentației, iar un condiment important are un rol benefic. Poate fi consumat atat in diferite alimente, precum și sub forma de ceai.

- Proprietațile detoxifiante ale sparangheluluiSparanghelul este bogat in aminoacizi și minerale care pot ajuta la accelerarea metabolismului alcoolului in organism. Un studiu a aratat ca extractele din sparanghel maresc nivelele de enzime necesare pentru a descompune alcoolul, potențial reducand intensitatea…

- Oamenii de stiinta de la Institutul pentru Cercetarea Stresului si Departamentul de Psihologie de la Universitatea din Stockholm au efectuat un studiu care a aratat ca intarzierea trezirii dimineata poate fi benefica pentru sanatate. Publicat in Journal of Sleep Research JSR , raportul descrie doua…

- Obiceiurile tale de dimineața joaca un rol major in sanatatea ta generala, iar felul in care incepi ziua poate face diferența. Specialiștii recomanda sa consumam o anumita bautura de dimineața care ajuta la sanatatea creierului. Aflați in randurile urmatoare despre ce este vorba. Bautura pe care trebuie…

- Sanatatea creierului este foarte importanta, motiv pentru care trebuie sa consumi alimente benefice in acest sens. In mod surprinzator, o bautura alcoolica asigura buna funcționare a creierului și previne accidentul vascular cerebral. Iata ce sfaturi are profesorul dr. Vlad Ciurea.