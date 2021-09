Un pericol uitat. În spitale nu mai e loc şi pentru gripă Daca in sezonul trecut gripa aproape nu a existat, pe fondul masurilor de protectie anti-Covid, la inceputul anului 2020 ne aflam in plina epidemie. Specialistii din sanatate spun ca in acest an o noua epidemie nu e exclusa, intr-un context care ar duce la o presiune fara precedent pe sistemul sanitar. Masurile ar putea veni prea tarziu si pentru gripa, care va baleta, astfel, relaxata intr-o tara asemenea. O tara in care oamenii nu mai poarta masca in aer liber nici cand sectiile de terapie intensiva sunt pline. In care lipsa unor masuri eficiente si dispretul populatiei fata de vaccinare si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

