Un pas uriaș spre primul tratament împotriva Alzheimer Dupa mai mulți ani de cercetare in laborator și studii pe animale, oamenii de știința au anunțat ca au obținut rezultate promițatoare in primul studiu clinic la om cu un nou tratament impotriva temutei maladii Alzheimer, cea mai frecventa forma de demența Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

