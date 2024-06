Un nou tratament împotriva Alzheimer, în curs de autorizare Un nou tratament impotriva maladiei Alzheimer, dezvoltat de compania farmaceutica Eli Lilly, este considerat eficient de un grup de experți reuniți la solicitatea FDA (Agenția americana penru alimente și medicamente) din SUA. Cei 11 experți independenți, din cadrul unui comitet consultativ, reuniti la solicitarea FDA pentru a examina datele furnizate de un studiu clinic, au […] The post Un nou tratament impotriva Alzheimer, in curs de autorizare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Expertii dintr-un comitet consultativ american au recomandat luni autorizarea unui nou tratament impotriva maladiei Alzheimer, dezvoltat de compania farmaceutica Eli Lilly, deschizand astfel calea spre o decizie favorabila a autoritatilor sanitare din Statele Unite, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

Dupa mai mulți ani de cercetare in laborator și studii pe animale, oamenii de știința au anunțat ca au obținut rezultate promițatoare in primul studiu clinic la om cu un nou tratament impotriva temutei maladii Alzheimer, cea mai frecventa forma de demența

Bolile care afecteaza sistemul nervos, cum sunt demențele de tipul Alzheimer, dar și migrenele sau consecințele unui accident vascular cerebral, reprezinta principala cauza a problemelor de sanatate la nivel global. Bolile sistemului nervos au reprezentat tema unui studiu publicat recent in revista…