Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Zoologica Pairi Daiza din Belgia a amenajat un urias spatiu de parcare acoperit cu panouri fotovoltaice cu scopul de a contribui la lupta impotriva incalzirii globale, relateaza Xinhua joi. Peste 62.000 de panouri solare au fost instalate in parcare, acoperind o suprafata de peste…

- Numarul cazurilor COVID-19 a inceput sa creasca statistic atat la nivel mondial, cat si la nivel european, in contextul in care tot mai multe state au renuntat la restrictii, campaniile de vaccinare se desfasoara lent, iar noile tulpini ale SARS-CoV-2 isi fac simtita prezenta. Rusia e pe primul loc…

- Un nou container incarcat cu aproximativ 18 tone de deseuri (piese auto uzate), aduse din Belgia pentru o firma din judetul Ialomita, a fost depistat in Portul Constanta Sud – Agigea. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera, luni a fost descoperit un container sosit din Belgia pentru…

- CFR Calatori recomanda oferta de calatorie Interrail Pass, ce va avea reduceri de 10% in luna iunie a.c., pentru ambele variante ale ofertei: Interrail Global Pass si Interrail One Country Pass, in contextul Anului European al Cailor Ferate, pentru vacante cu trenul in Europa la preturi atractive, a…

- Calugarii de la Abatia Grimbergen din Belgia au inceput sa produca din nou bere, pentru prima data in mai bine de doua secole, folosind o instalatie care produce o editie speciala a berii de masa care poarta numele abatiei, informeaza joi Reuters. Abatia, a carei emblema este o pasare phoenix…

- Autoritatile belgiene au anuntat miercuri ca vor administra vaccinul anti-Covid produs de Johnson&Johnson (Janssen) doar persoanelor cu varsta peste 40 de ani, masura ce survine in asteptarea rezultatelor unei anchete a Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) cu privire la decesul in Belgia…

- Ianis Hagi (22 de ani) a vorbit in aceasta seara despre perioada petrecuta in Belgia, la Genk, și despre cum a ajuns la Rangers. Mijlocașul a fost cumparat de Genk pentru 4 milioane de euro in vara lui 2019, de la Viitorul, dar dupa 6 luni pleca la Rangers, sub forma de imprumut, iar in iulie 2020 echipa…

- Reprezentanta Romaniei, Roxen, cu piesa "Amnesia", nu s-a calificat in finala celei de-a 65-a editii Eurovision 2021, in urma primei semifinalei a concursului cantecului european, ce a avut loc marti seara. Foto: (c) ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA In finala Eurovision 2021,…