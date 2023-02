Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat anonim din Statele Unite a donat 30 de milioane de dolari victimelor cutremurelor din Turcia și Siria, potrivit premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care a postat pe Twitter vestea, conform CNN.

- Cuba a anuntat ca trimite medici in Turcia si Siria, alaturandu-se astfel efortului international de a oferi ajutor medical si de salvare in regiunea grav afectata in urma cutremurelor produse la inceputul acestei saptamani, relateaza sambata Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fundația Ion Țiriac pregatește un ajutor financiar semnificativ pentru victimele cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria. Lumea sportului s-a unit și ajuta victimele tragediei din Turcia și Siria. Fundația Ion Țiriac va contribui la reconstruirea unui sat distrus de cutremure. Din informațiile…

- Fundația Ion Țiriac pregatește un ajutor financiar semnificativ pentru victimele cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria. Lumea sportului s-a unit și ajuta victimele tragediei din Turcia și Siria. Fundația Ion Țiriac va contribui la reconstruirea unui sat distrus de cutremure. Din informațiile…

- Asociația pentru Onestitate și Mobilizare organizeaza o campanie umanitara pentru strangerea de alimente și produse de stricta necesitate pentru locuitorii din Turcia și Siria care se afla in zonele afectate de cutremure.

- 17.674 de persoane au murit in Turcia și 3.377 in Siria, potrivit datelor oficiale. Bilanțul confirmat al deceselor din cele doua țari zguduite de cutremure a ajuns la 21.051. Alte mii au fost raniți.

- Statele Unite vor oferi ajutor de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, a anuntat joi Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), dupa cutremurul devastator care a lovit luni cele doua tari, noteaza AFP.

- Selectionerul echipei Turciei, germanul Stefan Kuntz, a cerut comunitatii fotbalului sa ajute cu donatii victimele devastatorului cutremur care a lovit Turcia si Siria, transmite DPA, potrivit Agerpres.''Multi prieteni m-au intrebat cum pot sa ajute. Noi, la Federatia turca de fotbal (TFF), am inceput…