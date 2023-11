O companie din Bocșa va investi in construcția unei unitați de producție de autobuze electrice chiar in localitatea banațeana. Primarul localitații Bocșa, Mirel Pascu, a dezvaluit ca in urbea pe care o pastorește o firma locala ar putea demara o investiție care va avea o insemnatate enorma pentru orașul banațean. Este vorba de construcția unei unitați unde se vor produce autobuze electrice. Conform edilului șef, un investitor local va ridica la Bocșa Romana o hala unde se vor fabrica, pentru inceput, 13 autobuze electrice. Noua investiție vine la pachet și cu noi locuri de munca in oraș. „La Bocșa,…