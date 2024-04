Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul japonez tocmai a inființat o noua marca, menita sa fie un rival direct pentru BYD pe piața din China. Noul brand inființat de Honda se numește simplu Ye și va produce exclusiv mașini electrice pentru aceasta țara. Cu aceasta ocazie, vedem și primele imagini cu prototipurile primelor modele…

- Nissan Motor se asteapta ca pana la inceputul lui 2029 sa produca in masa vehicule electrice (EV) alimentate cu baterii de ultima generatie, a anuntat marti al treilea mare producator auto nipon.

- Un fotograf american a reușit sa surprinda intr-o fotografie un avion de linie care „taie” in zbor eclipsa totala de Soare vizibila din America de Nord. Imaginea a fost publicata pe Facebook și a devenit rapid virala.„Am facut aceasta fotografie minunata a unui avion care zboara prin eclipsa totala…

- Vernisajul expozitiei de fotografie contemporana a lui Adi Bulboaca, intitulata „Arctic. Crossing the Line”, proiect curatoriat de Ioana Marinescu, va avea loc in 11 aprilie. Expozitia aduce in premiera o serie de fotografii realizate in perioada 2020-2024. Acestea documenteaza incursiunile lui Bulboaca…

- Constructorul auto american Ford a anunțat joi ca amana cu doi ani lansarea noilor sale modele de SUV-uri electrice care vor fi fabricate in Canada, argumentand ca vrea sa profite de cele mai recente progrese in tehnologia bateriilor, potrivit AFP.

- Directorii au confirmat ca noua marca va fi numita ”Le Dao” in chineza si au spus ca numele este menit sa reflecte familiile, segmentul de consumatori tinta, care se bucura impreuna. Nio, fondata la sfarsitul anului 2014, s-a concentrat pana acum pe segmentul superior al pietei, cu SUV-uri si sedanuri…

- Producatorul chinez de automobile electrice BYD a semnat pre-contractul de vanzare-cumparare al unei suprafete de teren de 300 de hectare amplasate la marginea orasului Szeged, sudul Ungariei, unde compania chineza intentioneaza sa isi construiasca prima sa uzina din afara Europei, a declarat marti…

- Tesla intentioneaza sa produca noi modele de automobile electrice incepand din 2025Constructorul american de automobile electrice Tesla si-a informat furnizorii ca la mijlocul anului 2025 vrea sa demareze productia unui nou model, care poarta numele de cod 'Redwood', au dezvaluit pentru Reuters mai…