Un ofițer francez a fost reținut pentru spionaj în favoarea Rusiei Locotent-colonelul activa la o baza NATO din Italia și a fost reținut de contraspionajul francez pe 21 august, cand se pregatea sa revina in Italia dupa o vacanța petrecuta in Franța, potrivit presei franceze.Un ofițer francez de la o baza NATO din Italia a fost reținut sub acuzarea de spionaj in favoarea Rusiei, informațiile dezvaluite duminica, 30 august, de postul de radio Europe 1, fiind confirmate ulterior de guvernul francez, care evita insa sa menționeze Rusia.Potrivit Europe 1, ofițerul, cu grad de locotenet-colonel, activa la baza militara NATO din Napoli și a fost reținut de serviciul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un locotenent-colonel al armatei franceze, care lucreaza la NATO, la baza din Italia, a fost pus sub acuzare în urma cu zele zile pentru încalcarea securitații. Este suspectat ca a furnizat documente sau informații ultra-sensibile unui agent de servicii secrete ruse, conform informațiilor…

- Nave militare turce au efectuat, miercuri, exercitii in estul Marii Mediterane impreuna cu un distrugator american, in contextul tensiunilor cu Grecia si Republica Cipru, care desfasoara manevre militare alaturi de Franta si Italia, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit MEDIAFAX.Ministerul…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru COVID-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane. Astfel, la nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri, ceea ce inseamna 2.309 persoane infectate la un milion…

- Festivalul international de comedie Film 4 Fun, ajuns la editia a XII-a, se va desfasura online, pe site-ul Film4Fun.ro, incepand de joi pana duminica, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectatorii din intreaga lume pot viziona 48 de comedii comice scurte din 20 de tari - Argentina, Australia,…

- Interpreta Natalia Barbu, a lansat videoclipul la piesa ,,Iubește-ma azi”. ,,Povestea noastra e gata pentru a fi „citita”. Va mulțumesc tuturor pentru implicare. Sintem femei din toate colțurile lumii: Noua Zeelanda, Canada, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Rusia, Italia, Spania, Rominia și Moldova,…

- Parada militara de Ziua Victoriei a inceput la Moscova, azi, 24 iunie, in pofida creșterii constante a infecțiilor cu coronavirus, observa The Guardian. In cadrul evenimentului defileaza 13.000 de soldați, sunt mobilizate 234 de vehicule blindate, iar 75 de aeronave vor survola cerul Moscovei. Totodata,…

- Sistemele rusești de aparare antiaeriana cu raza lunga de acțiune Triumph S-400 continua stramtoreze pe piața internaționala de armament armele omoloage occidentale, care nu sunt atat de perfecționate și nu au o raza de acțiune atat de mare. Și asta in pofida șantajului și a presiunii militar-politice…

- In 29 și 30 mai, in intreaga lume au fost depistate peste 125.000 de noi cazuri pe zi in comparație cu ziua de 24 aprilie, considerata varful epidemiei mondiale, cand au fost aproape 102.000.In Europa, pandemia a intrat intr-un declin evident, sambata fiind depistate in jur de 300 de noi cazuri in 24…