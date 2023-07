Un număr tot mai mare de ţări îşi repatriază rezervele de aur ca protecţie faţă de sancţiunile impuse de Occident Rusiei Criza produsa anul trecut pe piata financiara anul trecut a provocat pierderi pe scara larga pentru administratorii de fonduri suverane, care isi regandesc ”fundamental” strategiile, considerand ca inflatia mai mare si tensiunile geopolitice vor persista. Peste 85% dintre cele 85 de fonduri suverane si 57 de banci centrale care au participat la studiul anual Invesco Global Sovereign Asset Management considera ca inflatia va fi mai mare in urmatorul deceniu decat in cel precedent. Aurul si obligatiunile pietelor emergente sunt considerate plasamente bune in acest mediu, dar inghetarea, anul trecut,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul ca Putin sa nu foloseasca armele nucleare in Ucraina a fost facut de președintele chinez Xi Jinping in timpul vizitei de stat pe care acesta a facut-o la Moscova, in luna martie, au declarat oficiali din Occident si din China, potrivit Financial Times (FT), citat de News.ro.Demersul președintelui…

- Vladimir Putin se pregatește sa joace urmatoarea carte de razboi. Președintele rus a anunțat ca, incepand din iulie, va incepe sa mute arme nucleare tactice. Declarațiile vin in contextul in care tot in iulie este programat la Vilnius si summitul NATO. Discursul lui Putin reda, aparent, inceputul discutiilor…

- Statele Unite sunt pregatite pentru un conflict in spațiul cosmic, potrivit unui oficial militar de rang inalt, dupa ce au dezvoltat tehnologii antisatelit pentru a contracara amenințarile reprezentate de țari „provocatoare" precum Rusia și China, scrie The Guardian.Generalul de brigada Jesse Morehouse…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a respins vineri o invitatie la Sankt Petersburg, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, dupa intalnirea ratata cu seful statului ucrainean Volodimir Zelenski in marja summitului G7 de la Hiroshima, in Japonia, weekendul trecut,…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Liderii G7 cer Chinei sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a-si inceta agresiunea impotriva Ucrainei. In acest sens, țarile aliate sunt pregatite sa stabileaca relatii „constructive si stabile” cu Beijingul, informeaza France Presse. „Suntem pregatiti sa construim relatii…

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decat cea de 1,4257 miliarde de locuitori…

- Apple s-ar afla in discuții cu furnizorii sai pentru a muta producția de MacBook-uri in Thailanda, compania dorind sa-și extinda in continuare procesele de producție in afara Chinei, din cauza incertitudinilor cauzate de situația geopolitica actuala. Cel puțin asta informeaza surse ale celor de la Nikkei…