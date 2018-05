Stiri pe aceeasi tema

- Colectia de arta pe care miliardarul american David Rockefeller si sotia sa Peggy au scos-o la licitatie a fost vanduta pentru 828 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru suma stransa la vanzarea unei colectii private de obiecte de arta, transmite DPA. Aceasta suma record a fost stransa…

- Licitatia de lucrari de arta din colectia miliardarului David Rockefeller a stabilit un record, inregistrand incasari de peste 646 de milioane de dolari in prima dintre cele trei zile ale evenimentului organizat de casa Christie's la New York, scrie bbc.com, potrivit news.ro.Una dintre cele…

- Tabloul "La fillette a la corbeille fleurie", realizat de Pablo Picasso in 1905, a fost adjudecat cu 115 milioane de dolari marti, in prima zi a licitatiilor de primavara organizate de casa Christie's la New York, unde a fost pusa in vanzare uriasa colectie de arta

- O editie princeps a cartii "The Birds of America", de John James Audubon, una dintre cele mai renumite lucrari de istorie naturala din lume, estimata la 12 milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata in luna iunie la New York, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Un tablou de Pablo Picasso, realizat in 1934 si despre care specialistii cred ca este un autoportret, evaluat la 70 de milioane de dolari, va fi scos la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's...

- "La Jeune fille sophistiquee", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie\\\\\\\'s la New York, transmite Bloomberg.

- "La Jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's la New York,