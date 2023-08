Un nou vaccin pentru gravide a fost aprobat in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze cer Statelor Unite sa inceteze sa mai acorde ajutor militar Taiwanului, deoarece astfel de acțiuni cauzeaza daune grave relațiilor sino-americane. Cu o astfel de declarație a venit Ministerul chinez de Externe. "Furnizarea de arme americane catre regiunea Taiwan incalca grav principiul…

- Gigantul farmaceutic britanic GSK a dat in judecata grupul Pfizer intr-o instanta din Statele Unite, miercuri, sustinand ca vaccinul Abrysvo dezvoltat de Pfizer impotriva virusului respirator sincitial (RSV) incalca drepturile asociate brevetelor detinute de GSK pentru propriul vaccin anti-RSV, Arexvy,…

- Mii de persoane, majoritatea susținatori ai liderului populist Muqtada al-Sadr din Irak, s-au adunat in Bagdad și au scandat „Da islamului, Da Coranului”. Alte proteste au avut loc in Teheran, unde au fost arse steaguri ale Suediei, dar și in Liban și Kuweit, relateaza The Guardian.Protestele vin ca…

- Foarte contagios, virusul respirator sincitial (VRS) poate provoca, in formele sale cele mai severe, pneumonii si bronsiolite care duc la mii de decese si la sute de mii de spitalizari la nivel global.''Abrysvo este primul vaccin impotriva VRS indicat pentru imunizarea pasiva a bebelusilor de la nastere…

- Autoritațile chineze sint interesate de normalizarea relațiilor cu Statele Unite, dar procesul ar trebui sa fie reciproc avantajos. Wang Yi, șeful Biroului Comisiei pentru Afaceri Externe a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și membru al Politburo, a declarat acest lucru in timpul unei…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat un medicament al Pfizer pentru tratarea caderii parului cauzata de o boala autoimuna, potrivit unui anunt al companiei, citat de Reuters.Medicamentul, numit Litfulo, a fost aprobat pentru persoanele cu varsta de cel putin…

- Autoritatile de reglementare a sigurantei auto din SUA au declarat sambata ca investigheaza rechemarile a 710.000 de SUV-uri Explorer efectuate de Ford Motor, din cauza rapoartelor privind pierderile de putere, pentru a determina daca solutia este adecvata, transmite Reuters.Administratia Nationala…

- Autoritațile chineze nu sint responsabile pentru deteriorarea relațiilor cu Statele Unite. Dupa cum a declarat miercuri purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, situația actuala a aparut din cauza provocarilor Washingtonului. "Relațiile chino-americane se confrunta cu provocari,…