Şedinţă de guvern – va fi aprobat Programul naţional pentru transformarea digitală a autorităţilor publice locale Guvernul va aproba joi, prin ordonanta de urgenta, Programul national pentru transformarea digitala a autoritatilor publice locale. ‘Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale. Autoritatile publice locale din Romania isi vor imbunatati calitatea serviciilor publice digitale locale oferite cetatenilor si intreprinderilor. Actiunile prevazute de Program la nivelul fiecarei autoritati publice locale includ planificarea si punerea in aplicare a platformelor digitale, a serviciilor de e-guvernare, aplicatii si investitii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

