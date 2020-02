Un nou soldat turc ucis de tiruri ale regimului sirian, în Idlib Un soldat turc a fost ucis, sâmbata, de tiruri ale armatei președintelui sirian Bashar al-Assad în provincia Idlib, ultimul bastion al rebelilor în nord-vestul Siriei, a anunțat Ministerul turc al Apararii, citat de AFP.



Soldatul, ranit de tiruri de tanc ale armatei siriene, a murit în timp ce era transportat la spital, a precizat ministerul turc pe Twitter.



Acest deces ridica la 17 numarul militarilor turci uciși în nord-vestul Siriei de la începutul lunii februarie pâna în prezent, alți doi fiind uciși în urma cu doua zile,…

