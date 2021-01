Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul interimar pentru Securitate Interna din SUA, Chad Wolf, i-a cerut, joi, presedintelui in functie, Donald Trump, sa condamne cu fermitate protestele violente produse la sediul Congresului, informeaza publicatia The Hill. "Sunt evenimente tragice si socante; este inacceptabil ca cineva…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american",…

- Premierul ceh Andrej Babis a inlocuit joi sapca de baseball rosie in stilul lui Donald Trump cu o masca faciala de protectie in fotografia sa de profil pe Twitter, la o zi dupa violentele de Capitoliu, relateaza France Presse. Pana miercuri, miliardarul populist ceh purta in fotografia de…

- Stephanie Grisham, sefa de cabinet a primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, si-a prezentat miercuri demisia, in urma protestelor violente de la Capitoliu, potrivit unui oficial de la Casa Alba citat de CNN.

- Mai multi membri ai Congresului american au denuntat miercuri o "tentativa de lovitura de stat" desfasurata de partizani ai lui Donald Trump care au reusit sa patrunda in Capitoliu, parlamentarii avertizand ca actiunea este sortita esecului, transmit AFP si Reuters. "Asistam la o tentativa…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA in 2024, afirmand in fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem peste patru ani", relateaza…

- Statul american Georgia a anuntat, marti, ca un audit oficial al masinilor de vot nu a gasit nicio dovada de frauda sau de inselaciune in timpul alegerilor din acest an, transmite CNBC.