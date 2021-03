Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Univeristatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Majoritatea protestarilor nu au masca de protectie si nu pastreaza distantarea fizica. Citește și: George…

- Noi proteste fața de restricțiile impuse in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 au loc, pentru a doua seara la rand, in Capitala și in cateva orașe, inclusiv in Targu Mureș. La manifestația din Piața Universitații din București, un barbat a fost ridicat de catre jandarmi. Protestele sunt organizate…

- Mai multe sute de persoane au plecat in mars spre Piata Victoriei din Capitala, dupa ce initial s-au adunat in Piata Universitatii pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Acolo au facut joncțiunea cu cei care au ramas sa manifesteze in fața Guvernului,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta ca va protesta, luni, in fata sediilor prefecturilor din toata tara si in Piata Universitatii din Bucuresti, urmand sa ceara demisia premierului Florin Citu si a secretarului de stat in MAI Raed Arafat, precum si ridicarea „de urgenta" a restrictiilor anti-COVID,…

- Zeci de persoane care au manifestat sambata in Capitala, precum și organizatorii protestului, au primit sancțiuni in valoare totala de 29.950 de lei, informeaza știrileprotv.ro . Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor,…

- Cateva sute de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Potrivit Digi24 , protestul a fost condus de senatoarea Diana Șoșoaca. Manifestanții au fluturat steaguri și pancarte, iar pe baloanele…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Oamenii stau intr-un grup compact, niciunul dintre ei nu poarta masca și nici nu respecta vreo masura de prevenție și flutura steaguri și pancarte.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca scolile se vor redeschide in format fizic pe 8 februarie pentru majoritatea copiilor. "In unanimitate am decis urmatoarele lucruri: incepand de luni, majoritatea copiilor merg fizic la scoala", a spus seful statului la Palatul…