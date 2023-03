Un nou eșec pentru agenția spațiala a Japoniei. Racheta de noua generatie H3 a fost distrusa la cateva minute dupa lansare din cauza unei defectiuni de origine deocamdata necunoscuta, care a facut ca succesul misiunii sale sa devina imposibil, a anuntat agentia spatiala nipona (JAXA). Acesta este al doilea esec consecutiv inregistrat de noul lansator […] The post Un nou eșec pentru agenția spațiala a Japoniei. Lansarea rachetei H3 a eșuat / De ce a primit ordin de autodistrugere - VIDEO first appeared on Ziarul National .