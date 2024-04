Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 aprilie 2024, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a efectuat plați pentru anul de cerere 2023 in suma totala de 4.400.223,41 lei (aproximativ 900.000 euro), astfel: Intervențiile platite in aceasta tranșa sunt aferente Masurii 10 – Agromediu și clima (Pachetul 1,…

- Regimul actual de sancțiuni ar putea fi extins și la aliații Teheranului din Orientul Mijlociu, respectiv la Hezbollah din Liban sau la rebelii huthis din Yemen, dupa recentul atac masiv iranian contra Israelului, a declarat Josep Borrell, șeful diplomației Uniunii Europene. Anunțul a fost facut marți,…

- Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut, miercuri, ratingul suveran pe termen lung al Chinei la „A+”, insa a inrautatit perspectiva ratingului la negativ, pe termen mediu. Ministerul chinez al Finantelor a declarat regretabila aceasta revizuire, susținand ca sistemul de evaluare Fitch nu a reusit…

- Kim Jong-un a supravegheat luni, 18 martie, o serie de exerciții ce au implicat mai multe noi lansatoare de rachete „de foarte mare dimensiune”, a anunțat agenția oficiala de presa nord-coreeana KCNA. Interesant, anunțul intervine in timpul unei vizite a Secretarului de stat american Antony Blinken…

- Coreea de Nord a lansat luni o racheta balistica, a anuntat armata de la Seul, unde se afla secretarul de stat al SUA Antony Blinken pentru a se intalni cu inalti oficiali si a participa la un summit privind democratia. SUA au condamnat gestul Coreei de Nord.

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul, intr-o declarație pentru agenția de presa rusa RIA Novosti și postul de televiziune „Rosia-1”, ca Rusia este, sub aspect tehnic, pregatita pentru un razboi nuclear. A dat insa asigurari – citat de „Le Figaro” – ca „scenariul unui razboi…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal, se va face la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), in perioada 29 ianuarie – 8 martie 2024, inclusiv. Masura se implementeaza…

- „Armata noastra a detectat duminica dimineața (ora locala)” mai multe rachete de croaziera neidentificate (ulterior stabilite a fi fost de croaziera – n.n.) lansate de Pyongyang in apele din apropierea orașului Sinpo, din Coreea de Nord, a anunțat Statul major interarme sud-coreean intr-un comunicat.…