Coreea de Nord, test de putere al unui focos de foarte mari dimensiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a efectuat un test pentru un „focos de dimensiuni foarte mari” conceput special pentru o racheta strategica și a lansat un nou tip de racheta antiaeriana, a comunicat sambata presa de stat

- De-a lungul timpului, Oana Lis a trecut prin multe momente dificile. Prezenta in aceasta seara in platoul Xtra Night Show, soția lui Viorel Lis a spus cum reușește sa treaca peste greutați și ce anume ii da putere sa mearga mai departe.

- Coreea de Nord a lansat luni o racheta balistica, a anunțat armata de la Seul, unde se afla secretarul de stat al SUA Antony Blinken pentru a se intilni cu inalți oficiali și a participa la un summit privind democrația, relateaza Agerpres.ro. „Coreea de Nord a lansat o racheta balistica neidentificata…

- Coreea de Nord a lansat luni o racheta balistica, a anuntat armata de la Seul, unde se afla secretarul de stat al SUA Antony Blinken pentru a se intalni cu inalti oficiali si a participa la un summit privind democratia. SUA au condamnat gestul Coreei de Nord.

- Daca am vorbi de o țara cu adevarat democratica, ne-am putea aștepta la surprize electorale, dar cum toata lumea știe ce se intampla cu Rusia, alegerile prezidențiale din acest an nu aduc nimic nou. In acest context, Mircea Geoana vine cu un avertisment pentru Europa, explicand ce se va intampla daca…

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, implinește astazi 94 de ani, ocazie cu care, dupa mult timp in care a stat departe de lumina reflectoarelor, a oferit un amplu interviu lui Ionuț Vulpescu, gazda podcastului Avangarda. De cațiva ani, apariția președintelui Ion Iliescu in spațiul public…

- Mișcarea anti-Valentine’s Day capata tot mai multa putere, iar reacțiile impotriva acestei sarbator;i a iubirii devin din ce in ce mai evidente in cultura moderna. Din cauza campaniilor de marketing agresive, care subliniaza presiunea sociala, se pare ca exista un trend crescator de contestare și schimbare…

- Partidul de la putere din Georgia l-a nominalizat joi pe liderul sau, Irakli Kobahidze, ca nou prim-ministru, in timp ce aceasta tara din Caucazul de Sud se pregateste pentru alegeri parlamentare in acest an, informeaza Reuters.Kobahidze, care conduce blocul Visul Georgian din 2021, este cunoscut…