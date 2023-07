Potrivit rezultatelor unei cercetari efectuate la King’s College London, impactul Covid-19 de lunga durata este ca o „ceața cerebrala”, comparabila cu o cresterea in varsta cu circa 10 ani. Cercetarea a aparut in revista eClinicalMedicine și are ca scop stabilirea impactului Covid-19 de lunga durata (Long Covid) asupra unor abilitați cognitive, cum sunt gandirea sau memoria. Rezultatele au aratat ca impactul Covid-19 de lunga durata este comparabil cu cresterea in varsta cu circa 10 ani, iar scorurile cele mai slabe au fost remaracate la persoanele care au avut simptome de Covid-19 timp de 12…