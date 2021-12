Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Sosoaca a avut, joi, in timpul sedintei solemne dedicate Revolutiei Romane din 1989, un nou derapaj grav de limbaj, de data aceasta la adresa presedintelui Senatului, Florin Citu, dupa ce acesta i-a atras atentia ca a depasit timpul pentru alocutiune. ”Esti ultimul om care poti sa vorbesti,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a avut, joi, in timpul sedintei solemne dedicate Revolutiei Romane din 1989, un nou derapaj grav de limbaj, de data aceasta la adresa presedintelui Senatului, Florin Citu, dupa ce acesta i-a atras atentia ca a depasit timpul pentru alocutiune. ”Esti ultimul om care poti sa vorbesti,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a avut, joi, in timpul sedintei solemne dedicate Revolutiei Romane din 1989, un nou derapaj grav de limbaj, de data aceasta la adresa presedintelui Senatului, Florin Citu, dupa ce acesta i-a atras atentia ca a depasit timpul pentru alocutiune. ”Esti ultimul om care poti sa…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a avut, miercuri, în plenul Senatului, un nou derapaj de limbaj, ea jignind-o pe liberala Nicoleta Pauliuc si amenintându-i pe parlamentari, relateaza News.ro. Aceasta s-a referit la protestul de marti, aratând ca parlamentarii s-au ascuns în…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a jignit-o miercuri, 22 decembrie, in plenul Senatului, pe liberala Nicoleta Pauliuc si le-a transmis parlamentarilor ca „V-ati pus cu mine, o sa va ia dracu' pe toti!”, a relatat news.ro.„Dati-va demisia! Vai, ce penibila esti! Penibilooo! Penibilooo ce esti! Vezi-ti…

- Deputatul PNL Ionel Danca sustine ca partidul trece acum printr-o mare „rusine” pentru faptul ca a trebuit sa mearga „in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin la PSD” si a fost refuzat. „Ce umilinta pentru Partidul National Liberal, sa ajungi sa mergi in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin…

- Lista posibililor miniștri care ar putea face parte din noul Guvern al Romaniei, in cazul in care Nicolae Ciuca va fi numit premier, a fost prezentata de Antena 3. Lista ar cuprinde urmatoarele nume: Ministerul Finanțelor – Dan VilceanuMinisterul Transporturilor – Iulian DumitrescuMinisterul Muncii…

- „Stiti de unde provin banii pe care i-a dat Citu primarilor PNL care l-au votat la congres? Ei bine, de la pensii! Bugetul Ministerului Muncii a fost taiat cu 3 miliarde de lei la ultima rectificare bugetara, pentru ca 1 miliard de lei sa fie redistribuit catre fondul de rezerva aflat la dispozitia…