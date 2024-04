Dorin Mărășoiu va candida pentru funcția de președintele al Consiliului Județean Argeș Dorin Marașoiu, președintele Partidul Mișcarea Romania Suverana (MRS) – filiala Argeș, și-a anunțat candidature pentru funcția de președintele al Consiliului Județean Argeș. Fost vicepreședinte al CJ Argeș, Marașoiu este hotarat sa caștige aceasta competiție electorala, cu atat mai mult cu cat susține ca are și experiența administrativa necesara care sa ii valideze candidatura pentru aceasta funcție. ’’Am decis sa candidez la funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș din cateva considerente: 1- am experiența administrativa și cunosc activitatea Consiliului Județean 2 – vreau sa schimb… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

