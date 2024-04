Stiri pe aceeasi tema

- Update. USR Sibiu cere primarului Astrid Fodor (FDGR) sa demareze revocarea din functia de viceprimar a Corineo Bokor (FDGR), care a anuntat miercuri ca s-a inscris si in PSD , informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. „Cerem primarului Astrid Fodor sa demareze revocarea Corinei Bokor din functia…

- Viceprimarul municipiului Sibiu Corina Bokor a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca s-a inscris in PSD si a demisionat din functia de vicepresedinte al Forumului Democrat al Germanilor (FDG) Sibiu, insa a ramas membra in cadrul Forumului. „Mi-am dat demisia din consiliul de conducere al FDG Sibiu.…

- Corina Bokor, viceprimarul Sibiului cu o vechime de 10 ani și apropiata de președintele Klaus Iohannis, a surprins prin decizia sa de a se alatura Partidului Social Democrat (PSD). Aceasta schimbare neașteptata vine dupa ce Corina Bokor nu a reușit sa intre pe lista de consilieri a Forumului Democrat…

- Klaus Iohannis este ironizat de romani dupa ce a anunțat ca ținteșe funcția de Secretar General al NATO. Din cele peste 900 de like-uri, jumatate sunt cu fața zambareața, semn ca romanii au luat in ras declarațiile președintelui. Dupa 10 ani in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis dorește…

- Romania a anunțat in mod oficial aliații NATO ca il propune pe președintele Klaus Iohannis in funcția de secretar-general al NATO. Informația a fost postata pe rețeaua X de corespondenta Bloomberg la Casa Alba și confirmata de jurnalistul TVR Adelin Petrișor, dupa o discuție cu oficiali NATO. “Am o…

- ”Astazi se implinesc doi ani de la numirea mea in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor! Doi ani dedicati cu fermitate si intransigenta intereselor si drepturilor dumneavoastra! Doi ani in care am ajuns la birou in fiecare zi in jurul orei cinci! Doi ani in care…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European care ar putea reveni Romaniei, seful Executivului precizand ca este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai. Premierul…