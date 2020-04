Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat marți, 7 aprilie 2020, decesul cu numarul 178 provocat de COVID-19 in țara noastra. Este vorba despre un barbat de 60 de ani, care a murit pe Secția Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Slobozia. 9 decese inregistrate in Ialomița Potrivit…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un noi deces survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Conform raportarii INSP, astazi a fost primit rezultatul pozitiv la testarea Covid 19 a unei persoane care a decedat la domiciliu din județul Suceava.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, marți dimineața, inregistrarea celui de-al optulea deces la o persoana infectata cu Covid-19. Pacientul avea 70 de ani și era internat, din 19 martie, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. "Pacientul a sosit…

- In aceasta seara a fost inregistrat și cel de-al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este al șaptelea deces inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca a fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un barbat de 67 de ani Acesta a fost confirmat cu Coronavirus pe data de 18 martie la spitalul din Filiasi. Potrivit GCS, pacientul de 67 de ani,…

- In dimineața zilei de duminica. 22 martie, la ora 9.10, a fost confirmat primul deces in Romania al unui pacient infectat cu coronavirus . Este vorba despre un pacient, in varsta de 67 de ani, care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Anunțul a fost facut duminica de Grupul…

- *Informare de presa* A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova.…

- Un barbat de 67 de ani internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova a murit din cauza coronavirusului. El suferea și de alte afecțiuni foarte grave, avand cancer in stadiu terminal. Este primul deces din țara noastra la un pacient cu COVID-19.Barbatul a fost confirmat cu coronavirus pe 18 martie…