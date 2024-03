E.ON ar analiza unei ieșiri din Romania din zona de furnizare de energie și gaze naturale. La panda stau companiile de stat Romgaz și Hidroelectrica. Informațiile privind posibila ieșire a unor mari actori din sectorul energetic revin in atenția publicului, iar de aceasta data, compania germana E.ON este subiectul discuției. Potrivit unor surse, E.ON analizeaza posibilitatea de a se retrage din sectorul furnizarii de energie și gaze in Romania , demarand deja procesul de evaluare in acest sens, inclusiv prin angajarea unui consultant financiar. Aceasta mișcare vine in contextul in care, inca din…