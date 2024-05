Starea de sanatate a lui Florin Piersic are o evolutie pozitiva, dar medicii raman in continuare rezervati. Actorul ramane internat la Terapie Intensiva, pe motiv ca este ”un caz complicat”. Pacientul de 88 de ani a fost vizitat, la Spitalul Foisor, de o echipa de medici infecționiști și cardiologi de la Institutul Matei Balș, spitalul […] The post Concluzia medicilor care se ocupa de Florin Piersic: „E un caz complicat”. Doctorii de la Institutul Matei Balș s-au deplasat la Spitalul Foisor first appeared on Ziarul National .