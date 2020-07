Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 29 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 4 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Unul dintre aceste cazuri este atribuit orașului Cugir. Cele 4 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Alba Iulia – un caz Balcaciu – un caz Cugir – un caz Teiuș – un caz Pana la aceasta ora in județul Alba au fost emise 289 de decizii de carantinare contacți direcți (persoane netestate dar care pentru ca au intrat in contact cu o persoana confirmata pozitiv au obligația de a se izola timp de…