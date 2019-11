Spitalul Judetean de Urgenta Pitești a fost dotat cu un nou aparat in cadrul Laboratorului de Angiografie, extrem de necesar in salvarea vieților pacienților cu afecțiuni cardiovasculare. Este vorba despre un Rotablator, un dispozitiv necesar interventiilor de implant de stent, care ajuta la curatarea vaselor de sange, a arterelor coronare, eliminand depozitele de grasime. Procedura de rotablație consta in introducerea unei freze cu cap diamantat (microcristale de diamant) miniaturizata. Prin rotația acesteia, placa de aterom este descompusa in microparticule foarte mici cu diametrul sub 10 microni.…