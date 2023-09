Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca Termoenegetica, din parohia Primariei Generale, nu-și achita datoria de aproape un miliard de lei catre ELCEN, producatorul principal de energie termica din Capitala, peste un milion de bucureșteni sunt in pericol de a avea o iarna fara caldura și apa calda. Data scadenta pentru achitarea…

- Compania Primariei Generale, Termoenergetica, nu și-a platit datoriile de aproape un miliard de lei catre ELCEN, principalul producator de energie termica din Capitala. Din aceasta cauza, ELCEN nu are in acest moment bani sa cumpere gazul necesar pentru producția energiei termice. Termenul pana la care…

- Una calda, alta rece pentru bugetari. Dupa ce in urma cu cateva zile guvernanții au anunțat ca va crește valoarea voucherelor de vacanța, acum se gandesc sa le „taie”. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca luna aceasta iși va asuma Guvernul raspunderea pe noile masuri fiscale de reducere a deficitului…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, la Prima News, ca momentul in care caldura si apa calda nu vor mai fi o preocupare pentru bucuresteni o sa fie in doi, trei ani de acum, dar momentul in care nu o sa mai fie avarii este mai indepartat. De asemenea, edilul a mai adaugat ca „in iarna aceasta…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta ca ne apropiem de 85% grad de umplere al depozitelor de gaz pentru sezonul rece, cu 570 milioane metri cubi mai mult ca in perioada similara a anului trecut. Ministrul mai afirma ca pentru Bucuresti e nevoie de solutii integrate. ”Inca astept, de o luna…

- Bucureștiul ar putea ramane fara apa calda si caldura in aceasta iarna dupa ce distribuitorul Termoenergetica a anunțat ca are datorii de aproape un miliard de lei catre producatorul de agent termic, ELCEN.

- Termoenergetica București, compania care asigura furnizarea caldurii și a apei calde catre populație, este in pragul insolvenței. Reprezentanții companiei spun ca Primaria Capitalei refuza sa recunoasca și sa plateasca pierderile din rețea cauzate de sistemul vechi de conducte. Nicusor Dan refuza, deocamdata,…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda va fi sistata in Sectoarele 2 și 3, precum și in zonele Aviației, Floreasca, Calea Dorobanților din Sectorul 1, pana in data de 11 august, potrivit Termoenergetica.