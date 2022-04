Un microbuz s-a răsturnat pe DN 14, în Sibiu. Mai multe persoane, rănite Un microbuz in care se aflau 11 adulti si un copil s-a rasturnat, marti dimineata, pe DN 14, in judetul Sibiu. Mai multe persoane au fost ranite. Traficul in zona este ingreunat. Accidentul s-a produs pe DN 14, intre Medias si Brateiu, unde un microbuz de transport persoane s-a rasturnat in afara carosabilului. „Din informatiile […] The post Un microbuz s-a rasturnat pe DN 14, in Sibiu. Mai multe persoane, ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz pentru transportul persoanelor s-a rasturnat pe DN 14, intre Mediaș și Brateiu, anunța ISU Sibiu. Din informațiile primite de la fața locului sunt implicate 12 persoane (11 adulți și un copil de 5 ani) toate autoevacuate din microbuz, conștiente. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei persoane au ajuns la spital, luni dimineața, in urma unui accident in lanț produs in zona Baneasa. Accidentul, in care au fost implicate șapte mașini, a avut loc pe DN1, in dreptul aeroportului Baneasa, pe sensul de ieșire din București. Din cele 16 persoane implicate in accident, trei au avut…

- Cel putin opt persoane au murit, iar 20 au fost ranite, intr-un accident produs, vineri, intr-o mina din centrul Serbiei, a informat televiziunea de stat sarba RTS. Accidentul din mina de carbune Soko a avut loc in jurul orei 5 a.m. Raportul RTS spune ca o parte din mina s-a prabușit blocand minerii…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…

- O persoana a murit și trei au fost ranite, luni, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 14, in zona localitații Slimnic, din județul Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este intrerupt pe DN 14 Mediaș – Sibiu, in afara localitații Slimnic, județul Sibiu,…

- Trei autoplatforme care fac parte dintr-un convoi american ce se deplasa catre Sibiu au intrat in coliziune fata-spate, pe raza localitatii Calinesti, judetul Valcea. Unul dintre conducatorii auto a suferit leziuni la un picior. Accidentul a avut loc pe DN 7, la km 217+600m, pe raza localitații Calinesti…

- Doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Bihor. Traficul rutier pe DN 79 Oradea-Salonta este oprit pe ambele sensuri. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca accidentul s-a produs pe DN 79 Oradea-Salonta, kilometrul…

- O mașina oprita pe banda de urgența a autostrazii A1, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, a fost izbita de un TIR. Trei persoane au fost ranite, una fiind preluata de elicopterul SMURD. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, la limita județelor Arad cu Timiș. „In dupa-amiaza zilei de duminica,…