Un membru AUR s-a înscris în partidul lui Dragnea. Naistul Nicolae Voiculeț este susținător al ROEXIT Un membru AUR, naistul Nicolae Voiculeț, a publicat pe pagina sa de Facebook o imagine in care promoveaza noul partid al lui Dragnea. De altfel, acesta i-a cantat lui Dragnea la nai, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Fostul lider al PSD a anunțat duminica lansarea noului partid , Alianța pentru Patrie. Potrivit lui Dragnea, formațiunea a luat naștere in urma demersurilor facute de Codrin Ștefanescu. Nicolae Voiculeț se remarca in spațiul online prin mesaje anti-europene, in care cere ieșirea Romaniei din UE . El posteaza și mesaje in care susține ca pandemia de COVID-19 este „inchipuita”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

