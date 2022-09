Un medicament acționează împotriva bolii Alzheimer! „Este un moment istoric” Un medicament experimental a incetinit ritmul de declin al memoriei și al gandirii la persoanele care sufera de boala Alzheimer in faza incipienta, in ceea ce este descris ca fiind un „moment istoric” pentru tratamentul demenței. Dupa 18 luni, declinul cognitiv al pacienților cu Alzheimer carora li s-a administrat acest medicament, dezvoltat de Eisai și Biogen, a fost redus cu 27% fața de cei care au primit un tratament placebo. Este o schimbare modesta in ceea ce privește rezultatele clinice, dar este prima data cand s-a demonstrat in mod clar ca un medicament poate modifica traiectoria bolii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

