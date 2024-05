Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Banica Jr se poate mandri cu un fiu foarte talentat, insa recent a fost surprins intr-o ipostaza neobișnuita. Fanii au ramas uimiți cand l-au vazut cu ce s-a imbracat. Cum a fost surprins Radu Ștefan Banica Radu Ștefan Banica prefera sa stea departe de camerele de filmat, dar de data aceasta…

- Aurelio de Laurentiis, patronul lui Napoli, se gandește sa se retraga la vara. Campioana en titre a Italiei a bifat al 10-lea eșec din acest sezon la Empoli (0-1) și se afla pe locul 8 in clasament. Napoli a ajuns umbra campioanei din sezonul trecut. Sambata, la Empoli, a bifat a zecea infrangere din…

- Maria Andria s-a tunat din nou, cu riscul vieții! Blondina a fost la un pas de moarte, in trecut, din cauza intervențiilor estetice. Acum, artisa a intrat din nou in sala de operații, "forțata" de viitorul soț.

- Pentru marți, 5 martie, Lorina, astrologul Click!, a realizat predicții complete in cazul fiecarei zodii a horoscopului. Unui nativ ii este greu sa ia hotarari, in timp ce o alta zodie ar trebui sa participe la lecții de yoga.

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de iubire de cateva luni alaturi de un tanar albanez. Blondina e in al noulea cer alaturi de partenerul ei, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro ne-a oferit și mai multe detalii despre el. Cum a cucerit-o, cu ce se ocupa, ce au amandoi in comun și cum vede Bia…

- Saptamana 26 februarie – 03 martie se anunța una destul de dificila pentru nativii leu, iar peștii sunt in total contrast. Iata ce spune numerologul Mihai Voropchievici. Berbec – saptamana asta e despre ințelepciune. Preferi sa te retragi, sa discuți cu multe persoane mai experimentate decat tine și…

- Bia Khalifa a publicat prima imagine alaturi de iubitul ei! Blondina este acum mai fericita ca niciodata și traiește o frumoasa poveste de dragoste cu cel pe care l-a afișat recent pe Internet. Iata cine este barbatul care o face sa se simta implinita din toate punctele de vedere!