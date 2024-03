Vânzările cu amănuntul din Germania au scăzut în mod neaşteptat în februarie Vanzarile cu amanuntul au scazut cu 1,9% in februarie, fata de luna precedenta, in termeni reali. Analistii chestionati de Reuters anticipau o crestere de 0,3% in februarie. „Probabil asta este sfarsitul pentru cresterea pozitiva din primul trimestru. Cu productia industriala cantarind PIB-ul, sperantele s-au indreptat catre consumul privat, pentru a compensa”, a spus economistul sef al VP Bank, Thomas Gitzel. Vanzarile cu amanuntul de produse alimentare au scazut cu 1,7% in termeni reali, comparativ cu ianuarie. Afacerile non-alimentare au scazut cu 1,0%, in timp ce vanzarile pe internet si prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

