- Sorana Cirstea (30 WTA, 34 de ani) a vorbit despre relațiile de prietenie pe care jucatorii le pot dezvolta intre ei in circuitul profesionist și a povestit o intamplare cu Simona Halep (32 de ani, 1139 WTA). Intrebata la podcastul „Vreau sa știu”, al jurnalistului Catalin Oprișan, daca exista prietenii…

- Ramasa singura reprezentanta a Romaniei la turneul „WTA 1000” de la Miami, dupa ce Simona Halep, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au fost eliminate, Sorana Cirstea și-a aflat adversara din turul al doilea. Acceptata pe tabloul principal direct in turul doi, Sorana Cirstea (24 WTA) se va duela cu americanca…

- Simona Halep promite ca ia cu asalt circuitul WTA, dupa ce a scapat de suspendare, iar Sorana Cirstea (22 WTA) iși vede amenințat statutul de prima „racheta” a Romaniei. Aflata in SUA, la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, Sorana Cirstea a facut mai multe postari dupa ce Simona Halep a anunțat victoria…

- Sorana Cirstea a avut parte de un traseu scurt la Indian Wells 2024. Sportiva noastra a fost eliminata in turul al doilea de Sloane Stephens, dupa ce a pierdut cu scorul de 6-0, 7-5 intr-o ora și 20 de minute. Sloane (locul 44 mondial) a caștigat primul set fara sa piarda game (6-0). In cea de-a doua…

- Ana Bogdan a parasit turneul WTA 1000 de la Indian Wells in runda inaugurala. Sportiva noastra a fost invinsa de Diana Shnaider (locul 74 mondial) cu scorul 7-5, 6-7(6), 3-6. Ana a pierdut dupa un meci de doua ore și 44 de minute. Jucatoarea nascuta la Sinaia a ratat și o minge de meci, in tiebreakul…

- Simona Halep revine pe terenul de tenis dupa ce TAS i-a redus considerabil suspendarea primita in scandalul de dopaj cu Roxadustat. Romanca a anunțat pe contul sau de Instagram ca va participa la WTA Miami, unde a primit un wildcard din partea organizatorilor.

- In perioada 6 martie - 17 martie are loc turneul de la Indian Wells, unde Halep nu mai poate evolua, dar ea poate fi prezenta la turneul de la Miami, programat in perioada 19-31 martie.Halep nu mai figureaza in clasamentul WTA, dupa ce a fost suspendata din 7 octombrie 2022. Insa ea poate beneficia…