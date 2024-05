Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Camera Deputatilor a adoptat – ca for decizional- un proiect de lege care prevede ca institutiile de cultura vor avea posibilitatea sa pastreze 50% din veniturile pe care le obtin prin inchirierea spatiilor din proprietatea publica a statului. S-au inregistrat 242 de voturi “pentru” si 16 abtineri,…

- In cadrul unui interviu acordat cunoscutului jurnalist rus, Iurii Dudi, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus ca visul sau este ca țara pe care o conduce sa devina cat mai curand membra a Uniunii Europene, conform stiripesurse.md.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, invita cetațenii Republicii Moldova sa arboreze tricolorul maine, de Ziua Drapelului de Stat. In ședința plenara de astazi, șeful legislativului i-a indemnat pe concetațeni sa poarte cu mandrie drapelul oriunde ar fi, acasa sau in diaspora.

- Potrivit unui sondaj prezentat astazi de WatchDog și CBS Research, 56,5% dintre cetațenii Republicii Moldova ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeana. 25,2 % dintre respondenți ar vota impotriva aderarii, 7,3% nu ar participa, 9,5% sunt indeciși, in timp ce 1,5% au refuzat sa raspunda. De asemenea,…

- Ministerul Afacerilor Interne a venit cu informații utile pentru cetațenii moldoveni in contextul intrarii Romaniei in spațiul Schengen. Astfel, au fost expuse regulile de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, perioada de timp permisa unui cetațean al Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei,…

- Moldova este obligata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO ) sa plateasca circa 370 mii de euro in urma hotararilor pronunțate in 2023, in privința statului nostru, potrivit raportului agentului guvernamental pentru anul trecut, aprobat astazi in ședința Guvernului.

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat o masura de asistența in cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) in sprijinul Forțelor Armate ale Republicii Moldova cu obiectivul de a consolida securitatea naționala, stabilitatea și reziliența in sectorul apararii, informeaza un comunicat remis CaleaEuropeana.ro.…

- Din 2025 cetațenii Republicii Moldova ar putea calatori cu buletinul in țarile din Uniunea Europeana, a declarat directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, in emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, din luna martie a anului viitor, actele de identitate vor…