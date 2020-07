Stiri pe aceeasi tema

Medicii explica semnele care indica infectarea cu Covid-19! Ce trebuie sa faci cand crezi ca ai contactat virusul?

- Din ce in ce mai mulți tineri ajung in spital, infectați cu noul coronavirus. Medicii spun ca in ultimele zile media de varsta a scazut fața de perioada anterioara. Și experții de la Centrul European de prevenire a bolilor spun ca virusul nu ține cont de varsta.

- Klaus Iohannis a promulgat Legea privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020 Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru aprobarea OUG 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe acest an si Legea pentru aprobarea OUG 51/2020…

- Prefectul Mircea Abrudean a transmis printr-un comunicat de presa faptul ca a fost diagnosticat de COVID-19, impreuna cu soția și baiețelul de 9 luni. Acesta a mai precizat ca el, impreuna cu soția lui, sunt asimptomatici. Toata familia va fi internata la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Ancheta…

- Medicii legiști romani au descoperit ca noul coronavrius ataca toate organele, nu doar plamanii și chiar și cei cu boli grave ar mai fi trait 20-30 de ani daca nu ar fi fost infectați, scrie Digi24. Sabrina Zurac, directorul medical al spitalului Colentina, spune ca infecția cu SARS-CoV-2 produce afecțiuni…

- 11 asistenți medicali de la Spitalul Județean de Urgența Bistrița au fost infectați cu COVID-19, a informat publicația locala Bistrițeanul. Secția cea mai afectata a fost cea de Neurologie, dupa ce 8 cadre medicale au fost depistate cu coronavirus. Totul a pornit de la un asistent de la Computer Tomograf…

- In urma articolului publicat de „Libertatea” legat de condițiile insalubre de cazare pentru pacienții cu COVID-19, Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov explica demersurile pe care le-a facut pentru a asigura condiții mai bune pacienților și menționeaza ca imobilul unde sunt pacienții in cauza este…

- Medicii brasoveni sunt disperati de numarul mare de cazuri COVID asimptomatici care sunt internati. Cei mai multi raman chiar si 40 de zile in spital, cu teste reptatate, neconcludente. pentru ca nu exista proceduri prin care sa fie trimisi acasa, in autoizolare.