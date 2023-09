Un mare sportiv al Aradului ne-a parasit. Eugen Kantor, o adevarata legenda a culturismului romanesc, cu zeci de titluri naționale și internaționale in palmares, a plecat astazi spre competiția suprema a nemuririi. Simbolic poate, Eugen Kantor a fost la sala pana in ultima sa zi a vieții pamantene. A fost un sportiv și un om […] The post Un mare sportiv al Aradului nu mai este printre noi: Eugen Kantor ne-a parasit astazi pentru a concura in Ceruri first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Un mare sportiv al Aradului nu mai este printre noi: Eugen Kantor ne-a parasit…