Este aproape un deceniu de cand la Liceul Tehnologic din comuna Turburea, județul Gorj, niciun elev nu a reușit sa obțina diploma de bacalaureat. Printre ei este și actualul primar al localitații. Cei mai mulți dintre ei au lasat școala in urma ca sa munceasca. Nu au abnadonat-o, dar nici nu au mai invațat. De […]